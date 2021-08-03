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TRT muhabirinden tepki çeken sözler: Bronz madalya ama olsun

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya kazanarak kadın güreşte Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını getirdi. Adar'ın röportaj verdiği sırada TRT muhabirinin kullandığı ''Bir ilki başardın kadın güreşi için bronz madalya ama olsun ilkler her zaman güzeldir'' sözleri tepkilere neden oldu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin Adar, Kırgız Aiperi Medet Kyzy'i tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'ye kadınlar güreşte ilk madalyasını getirerek tarihi bir başarıya imza atan milli sporcumuza TRT muhabirinin kullandığı ifade tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
TRT muhabiri, tarihi zafer sonrasında Yasemin Adar'la gerçekleştirdiği röportajda "Bir ilki başardın kadın güreşi için bronz madalya ama olsun ilkler her zaman güzeldir" ifadesini kullandı. Bu ifade sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, TRT muhabirine tepki yağdı.

Etiketler trt muhabiri yasemin adar
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