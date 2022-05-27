UEFA'dan dikkat çeken Ukrayna ve Belarus kararı

UEFA İcra Komitesi, Belarus ve Ukrayna'dan Avrupa kupalarına katılan takımların UEFA müsabakalarında birbirleriyle eşleşmelerini engellemeye karar verdi.

UEFA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle karşılaşmalardaki güvenliğin sağlanamayacağından endişe duyulduğu ve maçların sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için Ukrayna ve Belarus takımlarının bir sonraki duyuruya kadar eşleşmeyecekleri belirtildi.