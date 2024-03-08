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Uğur Dündar'dan Eda Erdem heykeliyle ilgili açıklama

Uğur Dündar'dan Eda Erdem heykeliyle ilgili açıklama
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gündeme gelen Eda Erdem heykeliyle ilgili polemikleri ele aldı ve konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem için yapılan törende, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın "Adam gibi adam" sözlerinin yanı sıra heykelin erkeğe benzetilmesi de gündem olmuştu.

HEYKELTRAŞTAN AÇIKLAMA

Tartışma yaratan heykelle ilgili konuşan heykeltraş Pınar Öktem Doğan "Maalesef benim bilgim dışında bir ışıklandırma yapılmış" diye konuşmuştu.

UĞUR DÜNDAR: 'TERS IŞIK ALGICILARINA DUYURULUR'

Tartışmaya ilişkin Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar bir açıklama yaptı.

Dündar, "Eda Erdem'in -kendisinin de çok beğendiği- heykeli bu! Dünya Kadınlar Günü'nde başarılı bir kadın sporcuyu ölümsüzleştiren heykele, yanlış açıdan yansıyan ışık üzerinden saldıran "ters ışık algıcılarına" duyurulur" ifadelerini kullandı.

Etiketler Eda Erdem heykel heykeltraş
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