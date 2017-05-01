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  1. 01 Mayıs 2017 22:31

Arkasspor final serisine tutundu

Voleybol Efeler Ligi Play-off final serisinde Arkasspor, İzmir'de oynan karşılaşmada Halkbank'ı 3-1 yenerek durumu 2-1'e getirdi ve şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

Arkasspor final serisine tutundu
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Voleybol Efeler Ligi Play-off final serisinde Arkasspor, İzmir’de oynan karşılaşmada Halkbank’ı 3-1 yenerek durumu 2-1’e getirdi ve şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da tribünden takip ederken, seride 4. maç çarşamba günü yine İzmir’de oynanacak. Bu mücadeleyi Halkbank kazanırsa şampiyon olacak. Arkasspor’un kazanması durumunda ise seri 2-2’ye gelecek ve şampiyonu Ankara’da oynanacak mücadele belirleyecek.

Salon: İzmir Atatürk Vestel Venus Arena

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Cihat Küçükboyacı

Arkasspor: Mustafa, Sanders, Mauricio, Hakkı, Sanchez, Gökhan, Yiğit, Ahmet, Hasan

Halkbank: Samet, Vincic, Burutay, Emre, Miljkovic, Kooy, Kemal, Fonteles, Caner, Mustafa

Setler: 25-20, 16-25, 28-26, 28-26

Süre: 114 dakika (24, 25, 33, 32)

voleybol , arkasspor