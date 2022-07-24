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  4. Bravo kızlar! U17 Milli Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi

Bravo kızlar! U17 Milli Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi

Bravo kızlar! U17 Milli Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi

U17 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, final maçında İtalya’ya 3-1 mağlup oldu. Milliler, üst üste 2. kez Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Çekya’nın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Finali’nde 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

25-16, 23-25, 25-20 ve 25-22’lik setlerle rakibine 3-1 mağlup olan ay-yıldızlılar, üst üste ikinci kez Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Salon: Sport Hall TJ Slavia

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Stoyan Barev (Bulgaristan)

İtalya: Esposito, Monaco, Adigwe, Del Freo, Manfredini, Allaoui, Bonafede (L) (Amoruso, Coba)

Türkiye: Defne, Eslem, Nisan, Bianka İlayda, Ceylin, Begüm, Elif Nur (L), Ece (L) (Talya, Eylül, Simge)

Setler: 25-16, 23-25, 25-20, 25-22

Süre: 92 dakika (20,24,24,24)

Etiketler U17 Milli Voleybol Takımı
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