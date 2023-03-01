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Ebrar Karakurt ''PSG'de 99 numaranın yeni sahibi'' diyerek paylaştı

Ebrar Karakurt ''PSG'de 99 numaranın yeni sahibi'' diyerek paylaştı
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Paris'e giden Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, isminin yazılı olduğu bir formayı "PSG'de 99 numaranın yeni sahibi" notuyla paylaştı.

İtalya'nın Igor Gorgonzola takımında oynayan Ebrar Karakurt'un, sezon sonunda sözleşmesinin dolmasıyla transfer olacağı takımın Rus temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad oluğu öğrenildi. Şimdilerde Paris'te tatile çıkan voleybolcu, "Karakurt 99" yazılı formasını sosyal medya hesabında paylaştı.

"PSG'DE 99 NUMARANIN YENİ SAHİBİ"

Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt Paris'te tatile çıktı. Gezdiği yerlerden görseller paylaşmayı ihmal etmeyen Karakurt, forma aldığı anları takipçileriyle paylaştı.

 Arkasında "KARAKURT 99" yazılı formayı aldığı anları Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde yayınladıktan sonra Instagram'da bir spor hesabı o anları "PSG'de 99 numaranın yeni sahibi: Ebrar Karakurt! 30 Messi, 99 Karakurt, 7Mbappe, 10 Neymar" notuyla paylaştı.

 Ebrar Karakurt, bu espirili paylaşıma gülerek yorum yaptı.

 ALDIĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATMIŞTI

Ebrar Karakurt'un yeni adresinin Rus temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad olduğu ortaya çıktı. Yeni takımından yıllık 800 bin dolar kazanacağı öğrenilen Ebrar Karakurt'un teklifi kabul ettiği ve Haziran ayının ardından imzayı atacağı ifade edildi.

Etiketler Ebrar Karakurt forma 99 numara psg
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