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  4. Eda Erdem bile ne olduğunu anlayamadı: Kupa töreninde büyük skandal!

Eda Erdem bile ne olduğunu anlayamadı: Kupa töreninde büyük skandal!

Eda Erdem bile ne olduğunu anlayamadı: Kupa töreninde büyük skandal!
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2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupayı aldı. Yapılan oylamalarla "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi. Şampiyon olduğumuz anlarda yetkili ismin kupayı Eda Erdem'in eline tutuşturması büyük tepki topladı.

Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaleti Arlington kentindeki organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

"EN DEĞERLİ OYUNCU" SEÇİLDİ

Yapılan oylamalarla "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" Melisa Vargas seçildi.

Ligin rüya takımında ise "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge, "en iyi pasör çaprazı" Melisa Vargas yer aldı.

KUPA TÖRENİNDE SKANDAL

Şampiyon olduğumuz sıralarda sevincimizi yaşarken, kaptanımız Eda Erdem'in eline kupanın alelacele tutuşturulması sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Eda Erdem'in de büyük şaşkınlık yaşadığı o anlara Türk taraftarlar yoğun tepki gösterdi.

Etiketler eda erdem voleybol kupa
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