Arkas Spor final yükseldi

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Arkas Spor, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Seride 2-1 öne geçen Arkas Spor, finale yükseldi. Fenerbahçe ise 3'üncülük, 4'üncülük maçına çıkacak.
Fenerbahçe 1-3 Arkas Spor
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tayfun Şener
Fenerbahçe: Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy, Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın, Moalla, Metehan Baş, Bertuğ Öndeş)
Arkas Spor: Da Silva Borges, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Sanders (Ahmet Karataş, Osman Durmaz,)
Setler: 16-25, 20-25, 25-18, 26-28
Süre: 115 dakika (23, 29, 26, 37)