  1. 21 Nisan 2017 22:20

Arkas Spor final yükseldi

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Arkas Spor, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Arkas Spor final yükseldi
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Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Arkas Spor, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Seride 2-1 öne geçen Arkas Spor, finale yükseldi. Fenerbahçe ise 3'üncülük, 4'üncülük maçına çıkacak.

Fenerbahçe 1-3 Arkas Spor

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tayfun Şener

Fenerbahçe: Sket, Sabit Karaağaç, Metin Toy, Quesque, Pajenk, Selçuk Keskin (Alperay Demirciler, Mehmet Özbek, Oğulcan Yatgın, Moalla, Metehan Baş, Bertuğ Öndeş)

Arkas Spor: Da Silva Borges, Hakkı Çapkınoğlu, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Sanders (Ahmet Karataş, Osman Durmaz,)

Setler: 16-25, 20-25, 25-18, 26-28

Süre: 115 dakika (23, 29, 26, 37)

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