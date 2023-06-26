  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Voleybol
  4. Filenin Efeleri CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

Filenin Efeleri CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

Filenin Efeleri CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
Güncelleme:

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek 3. kez şampiyon oldu.

2019 ve 2021’nin ardından Avrupa Altın Ligi’nde 3. kez şampiyon olan Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar’da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası’na katılmaya hak kazandı. FIVB Challenger Kupası’nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

Salon: SC Visnjik - Dvorana Kresimir Cosic

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

Türkiye: Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Mirza, Mert Matiç, Yiğit)

Ukrayna: Kovalov, Teryomenko, Shchytkov, Plotnytskyi, Semeniuk, Tupchii, Kanaiev (L) (Poluian, Kisiliuk, Shchurov, Synytsia)

Setler: 14-25, 25-22, 26-24, 22-25, 15-6

Süre: 146 dakika (24,29,36,43,14)

Etiketler şampiyon filenin efeleri şampiyon oldu CEV Avrupa Altın Ligi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tatilcilere kötü haber: Yağışlı hava geri dönüyor!
Yazı getiren Ece Seçkin'den cesur paylaşım...
Dolar, Euro ve altın bayram öncesi yeniden zirvede
En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza!
Kahramanmaraş'ta deprem
İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var
İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar
İzmir'de korkutan deprem
Tatilci çöplüğü utandırdı
Ünlü türkücüye büyük şok! Konserini iptal etmek zorunda kaldı