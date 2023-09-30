  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Voleybol
  4. Filenin Efeleri Sırbistan'ı devirdi

Filenin Efeleri Sırbistan'ı devirdi

Filenin Efeleri Sırbistan'ı devirdi
Güncelleme:

Filenin Efeleri elemelere galip başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3 - 1 mağlup etti.

Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Efeleri, elemelerdeki ikinci maçında yarın Türkiye saati ile 04.00'te Slovenya ile karşılaşacak.

 B Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri, grup etabında ev sahibi Japonya’nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris bileti alacak.

 SALON: Yoyogi National

HAKEMLER: Dziewirz Scott (CAN), Liu Jiang (CHN)

SIRBİSTAN: Krsmanovic, Atanasijevic, Kujundzic, Podrascanin, Todorovic, Kovacevic, Kapur (L) (Peric, Luburic)

TÜRKİYE: Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan, Yiğit, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Faik Samet, Yasin)

SETLER: 22-25, 25-20, 14-25, 20-25

SÜRE: 1 saat 44 dakika

 

Etiketler Filenin Efeleri 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri Paris Olimpiyat Oyunları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'de yenmiyor ama kilosu 300 TL'den alıcı buluyor
Bilal Erdoğan yerel seçimler için sahnede: ''Bu adam yan gelip yattı''
Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü 35 yaralı
İstanbul'da bu ilçelere elektrik kesintisi yaşanacak
Bir ilimizde daha ekmeğe büyük zam
Erdoğan'ın planı bu mu: 4'üncü kez Cumhurbaşkanlığı adaylığı
Prof. Dr. Naci Görür'den 7 ve üzeri büyüklükte deprem uyarısı
Bir polis bıçaklandı, özel harekat ve JASAT operasyon düzenledi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Meteoroloji'den sarı alarm: Yağışlar fena vuracak!