Filenin Efeleri Sırbistan'ı devirdi

Filenin Efeleri elemelere galip başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3 - 1 mağlup etti.

Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti. Turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Efeleri, elemelerdeki ikinci maçında yarın Türkiye saati ile 04.00'te Slovenya ile karşılaşacak.

B Grubu’nda yer alan Filenin Efeleri, grup etabında ev sahibi Japonya’nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele edecek. Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris bileti alacak.

SALON: Yoyogi National

HAKEMLER: Dziewirz Scott (CAN), Liu Jiang (CHN)

SIRBİSTAN: Krsmanovic, Atanasijevic, Kujundzic, Podrascanin, Todorovic, Kovacevic, Kapur (L) (Peric, Luburic)

TÜRKİYE: Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan, Yiğit, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Faik Samet, Yasin)

SETLER: 22-25, 25-20, 14-25, 20-25

SÜRE: 1 saat 44 dakika