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Filenin Efeleri'nden kıyı temizliği

Filenin Efeleri'nden kıyı temizliği
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Türkiye Voleybol Federasyonu’nun desteğiyle Filenin Efeleri, Riva sahilinde kıyı temizliği yaptı.

2016 yılından beri DenizTemiz Derneği/ TURMEPA iş birliği ile Türkiye'nin dört bir yanındaki kıyıları “Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz” diyerek temizlemeye devam ediyor.

Filenin Efeleri, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun desteğiyle Riva’da kıyı temizliği yaptı.

TURMEPA’nın katkılarıyla “Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz” diyerek son 7 yılda Türkiye’nin 17 farklı kıyısında, 4 tondan fazla atığın denizlere karışması önlendi.

Etiketler voleybol kıyı temizlik
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