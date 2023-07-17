Filenin Sultanı İlkin Aydın'dan TRT muhabirine: ''Nasıl bir soru bu?''

FIVB Milletler Ligi final maçında Dünya Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu İlkin Aydın'ın maç sonrası TRT Spor muhabirinin sorusuna verdiği cevap gündem oldu.

FIVB Milletler Ligi final maçında Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada şampiyon olarak altın madalyaya uzandı. Şampiyonluk ardından TRT Spor'un sorularını yanıtlayan ünlü sporcu İlkin Aydın'un şampiyonluk sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

TRT muhabirinin "Şampiyonluğu ilk olarak kime armağan etmek istiyorsunuz?" sorusuna "Nasıl bir soru bu? Biz Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi zaten söylüyoruz. Bu da bizim onlara armağanımız olsun." yanıtını verdi.