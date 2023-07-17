  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Voleybol
  4. Filenin Sultanı İlkin Aydın'dan TRT muhabirine: ''Nasıl bir soru bu?''

Filenin Sultanı İlkin Aydın'dan TRT muhabirine: ''Nasıl bir soru bu?''

Güncelleme:

FIVB Milletler Ligi final maçında Dünya Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu İlkin Aydın'ın maç sonrası TRT Spor muhabirinin sorusuna verdiği cevap gündem oldu.

FIVB Milletler Ligi final maçında Çin'i 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada şampiyon olarak altın madalyaya uzandı. Şampiyonluk ardından TRT Spor'un sorularını yanıtlayan ünlü sporcu İlkin Aydın'un şampiyonluk sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. 

TRT muhabirinin "Şampiyonluğu ilk olarak kime armağan etmek istiyorsunuz?" sorusuna "Nasıl bir soru bu? Biz Türk kadınını çok iyi temsil ettiğimizi zaten söylüyoruz. Bu da bizim onlara armağanımız olsun." yanıtını verdi. 

Etiketler ilkin aydın filenin sultanları filenin sultanı voleybol trt muhabiri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Teknik direktörlük yaramadı! Arda Turan'ın son hali gündem oldu
Plajda sapık öfkesi! Kız çocuklarını görüntülemişler
Hatay'da büyük yangın: Alevlerle mücadele 2'nci gününde
MasterChef All Star'da ilk elenen yarışmacı belli oldu
Siroza yakalanan Ufuk Özkan son halini paylaştı
Yeni hafta yine zamla başladı! İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Türkiye ile ilgili gizli bilgileri sızdırmışlar!
Ünlü tatil cennetinde nüfus patladı, elektrik kesintileri başladı
Prof. Dr. Canan Karatay yine ezber bozdu: ''Kendim yetiştirmediysem yemem!''
Banka kredisi çekeceklere kötü haber