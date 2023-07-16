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Filenin Sultanları final biletini kaptı

Filenin Sultanları final biletini kaptı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde karşılaştığı ABD'yi üstün bir oyunla 3-1 yenerek finale yükseldi.

College Park Center'da oynanan mücadelede ABD'yi 21-25, 14-25, 26-24, 25-27'lik setlerle mağlup eden milliler, maçtan 3-1 galip ayrılarak finale çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Çin ile karşı karşıya gelecek.

Final karşılaşması, 16 Temmuz Pazar'ı 17 Temmuz Pazartesi'ye bağlayan gece 01.30’da oynanacak.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bak Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Harikasınız Filenin Sultanları. ABD'yi mağlup ederek finale yüklesen milli takımımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" dedi. 

DHA

Etiketler a milli kadın voleybol takımı milletler ligi türkiye abd
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