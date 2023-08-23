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Filenin Sultanları galibiyet serisine devam ediyor

Filenin Sultanları galibiyet serisine devam ediyor
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.

 A Milli Kadın Voleybol Takımı, grupta üçüncü maçında Çekya'yı 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti.

"Filenin Sultanları", grupta beşinci ve son maçını yarın TSİ 21.00'de ev sahibi Almanya ile oynayacak.

Voleybol: 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Yunanistan: 0 - Türkiye: 3

Salon: Castello

Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Peter Szabo (Macaristan)

Yunanistan: Lamprousi, Konstantinidou, Strantzali, Kalantatze, Anthouli, Nikologianni (Artakianou, Spanou, Tontai, Baka, Xanthopoulou, Tsitsigianni)

Türkiye: Hande Baladin, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Vargas, (Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç, İlkin Aydın)

Setler: 24-26, 16-25, 26-28

Süre: 83 dakika (28, 24, 31)

Etiketler a milli kadın voleybol takımı yunanistan filenin sultanları
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