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Filenin Sultanları, Olimpiyat dördüncüsü oldu

Filenin Sultanları, Olimpiyat dördüncüsü oldu
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Filenin Sultanları, Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü oldu.

A Millî Kadın Voleybol Takımı’mız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncülük maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi.

Millîler, bronz madalya mücadelesinin 3-1 kaybetti ve organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Filenin Sultanları; müsabakayı 25-21, 27-25, 22-25 ve 25-15'lik setlerle mağlup bitirdi.

Etiketler voleybol Paris filenin sultanları
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