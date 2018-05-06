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  4. 06 Mayıs 2018 14:43

Galatasaray yarı finalde Avrupa'ya veda etti !

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Romanya'nın CSM Volei Alba BLAJ takımına 3-1 mağlup olarak finale yükselme şansını yitirdi.

Galatasaray yarı finalde Avrupa'ya veda etti !
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Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, Romanya'nın CSM Volei Alba BLAJ takımına 3-1 mağlup olarak finale yükselme şansını yitirdi.

Rumen ekibi yarın TSİ 19.00'da finalde bir diğer temsilcimiz VakıfBank'ın rakibi olacak. Galatasaray ise üçüncülük karşılaşmasında yarın TSİ 16.00'da İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımı ile karşı karşıya gelecek.

SALON: Sala Polivalenta
HAKEMLER: Kari Partiainen (Finlandiya), Stephan Grieder (İsviçre)
CSM VOLEI ALBA BLAJ: Malesevic, Onyejekwe, Cleger, Crnevic, Krsmanovic, Barakova, Melisa Memiş (L) (Salaoru, Selime (L), Möllers)
GALATASARAY: Gamze, Rabadzhieva, Ruseva, Neslihan, Cansu, Jack, Gizem (L) (Seda, Aslı, Nursevil)
SETLER: 23-25, 25-17, 25-22, 25-22
SÜRE: 123 dakika (31, 30, 33, 29)

Vakıfbank'ın Avrupa finalindeki rakibi belli oldu !Vakıfbank'ın Avrupa finalindeki rakibi belli oldu !

 

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