Vakıfbank'ın Avrupa finalindeki rakibi belli oldu !

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final Four mücadelesi Romanya’nın başkenti Bükreş’te başladı. Vakıfbank ve Galatasaray’ın finale yükselmek için mücadele verdiği organizasyonda ilk olarak Vakıfbank sahaya çıktı. Temsilcimiz, Imoco Volley Conegliano’yu 25-22, 25-21, 17-25, 15-25 ve 16-14’lük setlerle 3-2 ile geçti ve adını finale yazdırdı.

Final Four’un ikinci yarı final maçında Galatasaray, ev sahibi CSM Volei Alba Blaj’a 23-25, 25-17, 25-22 ve 25-22’lik setlerle 3-1 mağlup oldu. Yarın Galatasaray, Imoco Volley Conegliano ile üçüncülük mücadelesi verecek. Vakıfbank ise finalde CSM Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.