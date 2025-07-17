Erdoğan açıkladı: Memura yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, memur anne ve babaların, çocuklarının ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.30'da başlayan ve yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'de alınan kararları açıkladı.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak "Bölücü terör gibi ülkemizin yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çaba içindeyiz. Biz siyasi ikbal peşinde değiliz" ifadelerini kullanan Erdoğan "Bilhassa Türk-Kürt-Arap ittifakına yönelik mesajlarımız, tek parti faşizminin günümüz temsilcilerini ciddi manada tedirgin etti. Bizi ümmetçilikle itham ettiler. Cumhuriyet tehdit altında diyerek korku yaymaya çalıştılar" dedi.

Erdoğan, LGS'deki şaibe iddiaları için de yine muhalefeti sert ifadelerle hedef alarak, "Söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da hemen imam hatip düşmanlığına geldi. İşi buralara kadar getirdiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Bu akşam yayımlanacak yönetmelikle memurlar, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek" diyerek memur aileleri için müjdeli bir haberi duyurdu.

Erdoğan ayrıca "Zabıt Katibi, Destek Personeli ve diğer konularda toplam 20 bin yeni personel alımı yapacağız" diyerek kamuya 20 bin yeni personel alınacağını da duyurdu.

Erdoğan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin "İsrail Dürzileri bahane ederek Suriye'ye de saldırdı. İsrail hukuk tanımaz, şımarık, şımartılmış, gözü dönmüş bir terör devletidir. Canavar bir an evvel durdurulmazsa önce bölgemizi sonra da Dünya'yı ateşe atmaktan çekinmeyecektir" ifadelerini kullandı. Erdoğan "Şara'nın bu sıkıntıların üzerinden geleceğine inanıyorum" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İyilik millete hizmet etmektir, iyilik Türkiye'nin şanını yüceltmektir. Biz iyiye talibiz, biz zora talibiz, biz hak bildiğimiz yolda son nefesimize kadar yürümeye talibiz. Gecemizi gündüzümüze katarak aziz milletimize hizmete talibiz. Gayretimizi ve samimiyetimizi 86 milyonun tamamı çok iyi biliyor. Milletimizin sorunlarına çözüm üretme dirayetimiz ilk günkü gibi canlıdır. Türkiye'nin itibarını artırmak, Türkiye Yüzyılı'nı hedefine ulaştırmak, bölücü terör örgütünün prangalarından kurtulmak için çok yönlü bir gayret içerisindeyiz. Şunu milletim bilsin ki, biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Biz milletin istikbalini garantiye alma gayretindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde evlatlarımıza huzurla yaşayacağı bir ülke bırakma peşindeyiz. Ne yapıyorsak 86 milyonun birliği ve dirliği için yapıyoruz.

Son kabine toplantımızdan beridir içeride ve dışarıda birçok toplantıya iştirak ettik. 4 Temmuz'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatının 17'cisini yapmak için Azerbaycan'daydık. KKTC Başkanı Ersin Tatar'ın da iştirak etmesi anlamlıydı. Hafta sonu 32'nci istişare ve değerlendirme toplantısını yapmak için Kızılcahamam'daydık. Başta Terörsüz Türkiye süreci olmak üzere her konuyu enine boyuna değerlendirdik. Türk, Kürt, Arap ittifakına dair dediklerimiz bazılarını tedirgin etti. Sanki bunlar suçmuş gibi bizi ümmetçilikle tehdit ettiler. Türk milletinin birliğini beraberliğini savunurken müslümanların da birliğini savunmamızı anlamayacak kadar kopuk durumdalar.

"Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir"

Bütün bu hazımsızlığın işaretini LGS tartışmasında da gördük. Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da tartışma hemen imam hatip konusuna geldi. Bursa'daki bir imam hatip okulunun astığı tebrik pankartı hedef alınarak öğrenciler üzerinden konuşuldu. Bir defa şunu açıkça söyleyeyim. Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Bu konuda dikkatli olduk. Çok titiz davrandık. Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir. Sınavları sorunla karşılaşmadan yapıyoruz. Hiçbir evladımızın emeğinin, umutlarının heba edilmesine izin vermeyiz. Sınava giren her öğrencimizin gözlerinden öpüyorum. Sevgili evlatlarım unutmayın biz size güveniyoruz, biz sizi seviyoruz. Siz iktikbalimizin mimarlarısınız.

"Su uyur FETÖ uyumaz mantığı ile FETÖ ile mücadelemiz sürüyor"

FETÖ'cü hainleri bozguna uğrattığımız günü yine gururla idrak ettik. 253 kahramanımızı rahmetle andık. 2740 gazimize şükranlarımızı arz ettik. Rabbim hepsinden razı olsun. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. 15 Temmuz'a oyun diyenleri, çamur atanları hiçbir zaman affetmeyeceğiz. "İnsan bir kere ölür, öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim" diyen kahraman şehitlerimizi şükranla anacağız. Su uyur FETÖ uyumaz mantığı ile FETÖ ile mücadelemiz sürüyor. Bin 634 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ceza infaz kurumlarında 11 bin örgüt üyesi var. Operasyonlarımız devam ediyor. FETÖ kuruluşundan itibaren yabancı güçlerin himayesinde büyümüştür. İmam hatiplerin kapatılmasının geri planında da FETÖ vardır. FETÖ'nün içimize sokulmuş ajanlarla dolu bir truva atı olduğunu anlamak gerekir. 15 Temmuz bu truva atının kolunu bacağını kırmıştır. Örgütün kökünü kurutuncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması temel politikamızdır"

İsrail bölgemizi kana kaosa boğmak için elinden geleni yapıyor. Gazze'de 58 bin kardeşimiz şehit oldu. İsrail Filistin'le birlikte Lübnan'a Yemen'e de saldırdı. Orada da sivilleri bombaladı. İsrail Dürzileri bahane ederek Suriye'ye de saldırdı. İsrail hukuk tanımaz, şımarık, şımartılmış, bir terör devletidir. Bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. Bu saldırganlık hiçbir zaman unutulmayacaktır. Canavar bir an evvel durdurulmazsa önce bölgemizi sonra da Dünya'yı ateşe atmaktan çekinmeyecektir. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bizim temel politikamızdır. Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermedik, göstermeyiz. Suriyeli kardeşlerimizle birlikte biz buna izin vermeyeceğiz. Tüm kesimleri ile Suriye halkının sulh içinde yaşaması bizim arzumuzdur. Şara'nın bu sıkıntıların üzerinden geleceğine inanıyorum. Şara ile yaptığımız bugünkü telefon görüşmesinde sahadaki yaşananları ele aldık. Süveyda başta olmak üzere her gelişmeyi takip ediyoruz ve edeceğiz. İsrail ne Gazze'de ne de Suriye'de barış istemediğini gösteriyor. Suriye'de hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı

Doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Memurlar doğumdan itibaren çocukları ilkögretim çağına başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu planda aile içi bağların güçlendirilmesi sağlanacak.

"Teknolojik gelişmeleri desteklemeye devam edeceğiz"

Ekonomide katkı bağı sağlayacak teknolojik gelişmeleri desteklemeye devam edeceğiz. Yeni teşvik planımızı mayıs ayı sonunda duyurmuştuk. Pek çok kriteri ele alarak her bir ilimiz için toplam 324 yatırım konusu belirledik. Teşvik programının ilk çağrısı bugün yapılacak. Yatırımlara 240 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacak.

Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğal gaz tespitini yaptık. Sakarya Gaz Sahası'nda 12 kuyuda günlük üretim yapılıyor. Derin gemi sondaj sayımızı 4'ten 6'ya çıkarıyoruz. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuya 20 bin personel alınacak

Zabıt Katibi, Destek Personeli ve diğer konularda toplam 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Adalet ailesine katılacak her bir bireyimize şimdiden başarılar diliyorum."