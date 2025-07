Şirketlerine ''FETÖ''den kayyum atanan patronun vasiyeti ve ''tılsımı'' ortaya çıktı

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti'nin ortaklaşa operasyonunda Türkiye genelinde bine yakın şubesi olan zinir marketlerin sahibi gözaltına alınırken, aralarında HAKMAR ve TATBAK'ın da olduğu 22 şirkete de kayyum atanmıştı. "Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun" diyen şirket sahibinin kasasından FETÖ elebaşısının "tılsım" duasıyla el yazısıyla yazdığı ve tüm mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını gösteren vasiyeti çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren (örgüt kuryesi) polis memurluğundan ihraç edilen C.G. ve maddi yardım alan 24 kişi (toplam 26 kişi) şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

"Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" diyen HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D.'nin evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi. Z.D.'nin FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubu'nun kullanıldığı belirlendi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Z.D.'nin, "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleri ile FETÖ'ye yardım topladığı ortaya çıktı. Ayrıca, Z.D.'nin özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden isimleri HAKMAR Marketler Zinciri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.

İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ'yle bağlantılı 26 kişi gözaltına alındı. HAKMAR'ın İstanbul Sancaktepe'de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkûr mekânlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi. FETÖ'cü Z.D.'nin örgütsel para transferinde kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı belirlendi.

Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru C.G.'nin de HAKMAR'da illegal olarak çalıştığı ve Z.D'nin talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı. C.G.'nin, FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesi ile düzenlenen operasyon sonucu HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarda, FETÖ'yle bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirildi. FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile 9 ilde operasyon düzenlenen HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı.

Ancak soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Gözaltına alınan Z.D.’un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını gösteren vasiyetnamesi çıktı.

Türkiye genelinde yaklaşık 800 şubesi bulunan Hakmar isimli zincir market ile tatlıcı Tatbak'ın sahibi Z.D., gözaltına alındığı sırada Hakmar Genel Müdürlüğü’ndeki kasanın şifresini bilinçli olarak yanlış söyleyerek kilitlenmesine neden olmuştu. FETÖ’cü Z.D.’un kasasından çok sayıda ziynet eşyası ile birlikte vasiyetname ve dua çıktı.

Vasiyetinde mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını yazmış

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Z.D.’un kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetnamesinde tüm malvarlığını Fetullahçı Terör Örgütü’ne bıraktığı yer aldı.

Vasiyetnamede Hakmar ve Tatbak ile diğer bütün şirketlerinin zekâtlarının da ‘hizmet hareketi’ adı altında FETÖ’ye verilmesi yer aldı.

Gülen’in tılsım duası da kasadan çıktı

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Z.D.’un evindeki kasadan bir de dua çıktı. Bu duanın örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kendi el yazısı ile yazdığı ve mahrem yapılanmasında bulunan kişilere özel olarak verdiği ‘tılsım’ duası olduğu anlaşıldı.

"Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun" dediği ortaya çıkan Z.D., Gülen’den aldığı "tılsım" duasını vasiyetnamesi ile birlikte evindeki kasada sakladığı ortaya çıktı.

Diğer şirketlerine de kayyum atandı

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Z.D.’un Hakmar ve Tatbak isimli şirketlerine ve şubelerine kayyum atanmıştı.

Soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi Z.D.’un 19 şirketine daha kayyum atandı. FETÖ’ye finansman sağlayan Z.D.’un kayyum atanan 22 şirketinin listesi ise şu şekilde:

"1- Unkar Gıda

2- Haket Hayvancılık

3- Yumtat Gıda

4- Yzk Eşmekaya Tarım

5- ErenZ.D. Tarım Hayvancılık

6- Hd Dağıstan Tarım Hayvancılık San. Tic.

7- Yumtat Gıda Üretim San.

8- Rençber Bakliyat

9- Kıdemli Kırtasiye Kozmetik

10- Akmeltem Züccaciye Tekstil

11- Ayata Eğitim Hizmetleri Danışmanlık

12- Gül Z.D. Tarım Hayvancılık

13- NZ.D. Tarım Hayvancılık

14-Tasf. Halinde Hak Yapı Sanayi Ve Ticaret

15-Haktat Zeytincilik Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

16-Kazova Gıda İth. İhr. Tur. İnş. Ltd. Şti.

17- Sivas Birlik Tarım Ürünleri Ltd. Şti.

18-Boztat Gıda San. Tic. Ltd. Şti.

19-Mba Global İnş. San. Tic. A.Ş.

20-Hakmar Gıda

21-Hakmar Mağazacılık

22-Tatbak Gıda".

