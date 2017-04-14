Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde tarihi dönemeç

Takım sporlarında Türkiye'nin en başarılı branşı olan kadın voleybolunda sıra dışı bir sezon yaşanıyor. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, voleybolun iki lokomotif kulübü Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ı yarı finalde eleyerek, şampiyonluk için karşılaşmaya hak kazandı. En düşük bütçeye sahip olan Galatasaray, son yılların en büyük sürprizine imza attı. 1983'TEN beri düzenlenen ligde hiç şampiyonluğu bulunmayan Aslan'ın en büyük başarısı, 1988'deki ikincilik ve 2013'teki üçüncülük. Ligde toplam 4 şampiyonluğu bulunan Kanarya ise üst üste dördüncü kez finale çıkmayı başardı. Fenerbahçe ve Galatasaray önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Vakıf'ın rotası şaştı!

Ligde 9 şampiyonluğu bulunan Vakıf, 9 yıl sonra finale çıkamadı. 17 şampiyonlukla rekorun sahibi olan Eczacıbaşı VitrA ise en son lig şampiyonluğunu 2012'de yaşamıştı.