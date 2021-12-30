2021'de en çok izlenen Twitch yayıncıları belli oldu

Canlı yayın platformu Twitch, 2021 yılında en çok izlenen kadın yayıncıları açıkladı. Listede Türk yayıncı Pelin Baynazoğlu da bulunuyor.

Twitch'in 2021 yılının kraliçeleri olarak paylaştığı listede sene boyunca en çok izlenen 10 kadın yayıncının ismi yer aldı. Paylaşılan isimler arasında Mansur Yavaş'la yaptığı yayınla adından söz ettiren Türk yayıncı Pelin Baynazoğlu da bulunuyor.

Bu yıl Twitch'te Sadece Sohbet, ASMR ve Hot Tubs & Pools gibi çeşitli kategorilerde yayın açan Twitch yayıncılarının popülaritesinde çok yüksek artışlar yaşandı. Tüm bu kategorilerin arkasındaki isim ise Amouranth kullanıcı adlı popüler Twitch yayıncısı Kailtyn Siragusa'dır.

YILIN EN ÇOK İZLENEN KADIN YAYINCISI BELLİ OLDU

Twitch'in paylaştığı en çok izlenen kadın yayıncılar arasında birincilik koltuğuna farkla oturan Amouranth'ı izlemek için 38,4 milyon saat harcandı. Hemen arkasında ikinci sırada ise 20.8 milyon saat ile Saddummy kullanıcı adlı Güney Koreli yayıncı yer alıyor.

MANSUR YAVAŞ İLE CANLI YAYIN YAPTI

Türk yayıncı Pqueen, 2020'ye kıyasla bir puan yükselerek sekizinci sıraya yükseldi. Bu yıl içerisinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı canlı yayın en çok öne çıkan yayını oldu.