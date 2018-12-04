AirPods 2 ne zaman satışa çıkacak ?

AirPods 2'yi bekleyenler için önemli bir gelişme yaşandı. Son yayınlanan raporlara göre Apple AirPods 2, Bluetooth SIG tarafından onaylandı ve sertifikalandı.

Söz konusu Bluetooth SIG tarafından onaylanan cihazlar, bildiğiniz üzere kısa bir süre içerisinde kullanıcılar ile buluşuyor. Yani, yeni AirPods modeli ile kısa bir süre içerisinde bir araya gelebiliriz.

Yeni nesil AirPods’lar kablosuz şarj desteği ile gelecek. Kablosuz şarj desteği ile birlikte önceki nesillere göre daha pahalı bir iç bileşen ile karşımıza çıkacak olan kulaklıkların maliyetinin yüzde 60 oranında artacağı da ön görülüyor.

Her ne kadar söz konusu model ile birlikte üretim maliyeti artacak olsa da Kuo, 2021 yılına kadar AirPods sevkıyatlarının 100 milyon üniteye ulaşacağını tahmin ediyor.