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Ankara Üniversitesi Rektörü açıkladı: NFT üniversitelere de girdi

Ankara Üniversitesi Rektörü açıkladı: NFT üniversitelere de girdi

Milyonlarca dolarlık satışların gerçekleştiği NFT (non-fungible token) dünyası için önemli bir adım daha atıldı.

Ankara Üniversitesi'nden, son zamanlarda gittikçe büyüyen ve milyonlarca dolarlık satışların gerçekleştiği NFT (non-fungible token) furyasına yönelik önemli bir adım geldi.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN "NFT'YE GİRİŞ" ADIMI
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "NFT'ye giriş" dersinin senato kararıyla genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendiğini bildirdi.

 Ünüvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü senato kararıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü "NFT'ye giriş" dersi üniversitemiz genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendi. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

70 KİŞİLİK KONTENJAN
Alınan bilgiye göre, "NFT'ye giriş" dersi ilk kez 2022 yılı bahar yarıyılında seçmeli dersler arasında yer alacak, derse bir şube ve 70 kişilik kontenjan ayrılacak.

 

Etiketler NFT üniversite seçmeli ders
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