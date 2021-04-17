Apple Music'ten astronomik zam!

Apple, sanatçılara yayın başına ödeyeceği rakamı, Spotify’ın ödediği rakamın iki katına çıkardığını açıkladı.

Apple Music, sanatçılara yayın başına bir sent ödemeye başlayacağını açıkladı.

Wall Street Journal'ın haberine göre; şirket, Cuma günü yaptığı açıklamada sanatçılara, yayın başına bir kuruş ödeyeceğini söylerken şu satırlara yer verdi: “Telif ücretlerini yayınlamakla ilgili tartışma devam ederken, değerlerimizi paylaşmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Her içerik oluşturucuya aynı ücreti ödemeye ve içerik oluşturucuların içeriklerini öne çıkarmak için ödeme yapmamaları gerektiğine inanıyoruz.”

Apple'ın bu açıklaması, Spotify'ın Kasım ayında sanatçılara yaptığı teklifi hatırlattı. Müzik platformu, sanatçılara daha düşük telif ücreti karşılığında müziklerini daha fazla kullanıcıya tanıtabileceklerini söylemişti. Ayrıca 155 milyon ücretli abonesi olan Spotify, yayınlanan her şarkı için içerik üreticilerine bir sentten daha az ödeme yapıyor.