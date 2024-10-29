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Apple'dan 35 milyon TL ödüllü rest: Bulana 1 milyon dolar ödenecek

Apple'dan 35 milyon TL ödüllü rest: Bulana 1 milyon dolar ödenecek
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iPhone 16 ile kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratan Apple yapay zeka özelliklerini içeren iOS 18.1 güncellemesi yayınlandı ve yapay zeka yazılımındaki hataları bulabilene 1 milyon dolara kadar ödül vereceğini açıkladı.

Apple, merakla beklenen yapay zeka araçlarını iPhone modellerinde kullanıma sundu. Dün yayımlanan iOS 18.1 güncellemesi ile beraber, "Apple Intelligence" adı verilen yapay zeka özellikleri dünya çapında iPhone kullanıcıları ile paylaştı. Apple CEO’su Tim Cook, bu güncellemenin iPhone kullanıcıları için “yeni bir çağ" başlatacağını ifade etti.

Apple yapay zeka yazılımındaki hataları bulabilen hacker’lara 1 milyon dolara kadar ödül vereceğini duyurdu. Şirket, bu adımıyla güvenliği artırmayı hedefliyor.

Yeni güncelleme ile gelen özelliklerde mesaj yazma yardımı, bildirim özetleri ve Siri için daha parlak ve kullanıcı dostu bir arayüz bulunuyor. Apple Intelligence, ilk etapta iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve Pro Max’te kullanılabilecek.

Apple'ın Rekabeti ve Yeni Güvenlik Adımı Apple’ın yapay zeka özellikleri Google ve Samsung gibi rakiplerinin sağladığı özellikler ile benzerlik taşıyor. Google’ın "Sihirli Silgi" aracı gibi, Apple’ın "Temizleme" aracı kullanıcıların fotoğraflardan istenmeyen nesneleri veya kişileri kaldırmasına olanak tanıyor. Tim Cook, yakın zamanda Wall Street Journal'a verdiği röportajda, Apple’ın piyasada ilk olmak yerine, özellikleri mükemmelleştirerek sunmayı hedeflediğini belirtti.

Etiketler apple ios 18.1 güvenlik açığı açık yapay zeka ios ai iphone
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