Apple’dan dikkat çeken karar

Teknoloji devi Apple, ABD'deki çalışanlarına maske takma zorunluluğunu tekrar getirdi.

California merkezli Apple, çalışanlarına bir bilgilendirme e-postası gönderdi ve ABD’deki birçok mağazasında hem çalışanların hem de müşterilerin corona virüsünün Delta varyantı sebebiyle maske takmasını zorunlu kıldığını açıkladı.

Şirket ofiste çalışanların da aşı olup olmamalarına bakılmaksızın maske takmasının zorunlu hale getirildiğini belirtti. Önceki gün evden çalışma sisteminden ofislere dönme planını en az 1 ay daha erteleyen Apple, Delta varyantı ile birlikte planlarını askıya aldı. Apple, çalışanlarından haftanın 3 günü ofise gelmelerini talep etmiş, fakat hem ABD’de hem de Dünya genelinde vaka sayılarının ve hastaneye yatış oranının artmasıyla birlikte geri adım atmıştı.

Şirket, ABD Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin uyarısı doğrultusunda bu kararı aldıklarını açıkladı. Apple, geçen aylarda mağaza içindeki maske yasağını gevşetmişti. Apple CEO’su Tim Cook ise yatırımcılara yaptığı sunumda, “Tüketiciler son aylarda iyimser olsa da pandemi bitmenin çok uzağında” ifadesini kullandı.

Cook, “Son 18 ayda birçok kez gördüğümüz üzere ilerleme yaşandı ama bunun garantisi yok. Pandemide eşitsiz bir iyileşme ve birçok ülkede Delta varyantının yayılması bizlere iyileşme yolunun uzun bir yol olduğunu gösteriyor” dedi.