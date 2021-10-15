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Apple'dan Kur'an uygulaması için dikkat çeken karar

Apple'dan Kur'an uygulaması için dikkat çeken karar

Apple, dünyanın en popüler Kur'an uygulamalarından biri olan Quran Majeed'i Çin'de kullanımdan kaldırdı.

App Store'da bulunan ve binlerce inceleme alan Quran Majeed uygulaması, milyonlarca Müslüman tarafından kullanılıyor. Ancak, yeni bir habere göre Apple, Quran Majeed uygulaması için dikkat çeken bir karar aldı.

APPLE'DAN "QURAN MAJEED" KARARI
BBC'nin haberine göre, teknoloji devi Apple, Quran Majeed'i Çin'de kullanımdan kaldırdı.

Uygulamanın yasa dışı dini metinlere ev sahipliği yaptığı için kaldırıldığı öne sürülüyor.

Uygulamanın yapımcısı PDMS'den yapılan açıklamada şirket, "Apple'a göre, Quran Majeed uygulamamız yasa dışı içerik barındırdığı için Çin'deki App Store'dan kaldırıldı." dedi. Şirket, bu sorunu çözmek için Çin Siber Uzay İdaresi ve Çinli yetkililerle temasa geçmeye çalıştıklarını aktardı.

Uygulamanın silinmesi ilk olarak Apple'ın App Store'daki uygulamalarını küresel olarak izleyen bir web sitesi olan "Apple Censorship" tarafından fark edildi.

Ancak uygulamanın Çin'de hangi kuralları çiğnediği belli değil. Quran Majeed'in dünya çapında 35 milyondan fazla Müslüman kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

Şirkete göre Çin'de bir milyona yakın kullanıcısı var.

Apple'dan BBC'ye yapılan açıklamada ise, "Yerel kanunlara riayet etmemiz gerekiyor ve bazen hükümetlerle aynı fikirde olmadığımız karmaşık meseleler olabiliyor" ifadesi kullanıldı.

Çin Komünist Partisi (ÇKP), ülkede İslam'ı resmen bir din olarak tanıyor.

Etiketler apple kuranı kerim Quran Majeed çin
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