Avrupa Birliği 2 iPhone modelinin satışını durdurma kararı aldı

Avrupa Birliği'nin aldığı yeni kararlar kapsamında 2025 yılında Avrupa'da iPhone SE ve iPhone 14 satışları durdurulacak.

Apple'ın yeni AB yasalarıyla başı belada. Tekel oluşturduğu gerekçesiyle önümüzdeki yıl itibarıyla bazı iPhone modellerinin satışı Avrupa'da durdurulacak. Ancak bunun sebebi USB-C bağlantısının zorunlu kılınması. Bu sebeple, USB-C portuna sahip olmayan iPhone'ların Avrupa'da satışı durdurulacak.

AB elektronik cihazlarda USB-C'nin kullanılmasının zorunlu tutulduğu yasayı 2022 yılında onaylamıştı.

Özellikle Apple'ın cihazlarında kendi tasarımı olan Lightning'i kullanması eleştiriliyordu. Android telefonlarda ve bazı Windows bilgisayarlarda USB-C çıkışları kullanılıyordu.

Apple, karar sonrası 2024 yılına kadar verilen süreye uydu ve iPhone 15'ten sonra tanıttığı iPhone 16 serisinde USB-C'ye geçiş yaptı. Hatta bu standardı hızlı bir şekilde diğer cihazları için de uygulamaya başladı.

Apple'ın internet sitesinde doğrudan satılan lightning çıkışlı en eski iPhone'lar arasında üçüncü nesil iPhone SE ve iPhone 14 serisi yer alıyor. Satışının durdurulmasının sebebi de tam olarak burada yatıyor ve önümüzdeki yıldan itibaren AB politikasını ihlal edecekleri için bu cihazların satışını durdurmak zorunda kalacak.