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Ay'a iniş yapan uzay aracından kötü haber

Ay'a iniş yapan uzay aracından kötü haber
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ABD'nin Ay'a iniş yapan uzay aracı Odysseus'un bugün tüm operasyonlarını durdurması bekleniyor. İniş sırasında yan yatan uzay aracının Güneş'in konumuna göre gücünün tükenmesi nedeniyle tamamen devre dışı kalabileceği açıklandı.

ABD'nin 1972'deki Apollo görevinden bu yana ilk başarılı Ay misyonu sırasında, uzay aracı inişe geçerken takla attı ve yan yatarak Ay'da su arama görevini yerine getiremedi.

Yetkililer, Dünya'nın ve Güneş'in konumuna bağlı olarak geminin bugün tüm operasyonlarını durdurmasını bekliyor.

Odysseus, Initiative Machines'in 118 milyon dolarlık bir bütçe ile inşa ettiği ve Ay'a inen ilk özel mülkiyetli uzay aracı olmaya hazırlanıyordu.

Odysseus, Ay yüzeyinde kazı yaparak örnekler toplamak ve bunları 2026 civarında Ay'a gönderilecek "Artemis III" astronotları için analizler yapacak aletlerle donatılmıştı.

Uzay aracının karanlığa gömülmesi söz konusu olduğundan gelecekteki görev için kaynak oluşturması pek mümkün görünmüyor.

SON ANA KADAR VERİ TOPLAYACAK

Intuitive Machines bir duyuruda, "İniş aracının güneş panelleri artık güneşten enerji alamayana kadar veri toplamayı planlıyoruz" dedi.

Şirket Dünya ve Ay'ın konumlarına dayanarak, uçuş kontrolörlerinin 27 şubat salı sabahına yani bu sabaha kadar Odysseus ile iletişim kurmaya devam edebileceklerine inandıklarını açıkladı.

Uzay aracı devrildiği için Güneş'ten uzakta kalıyor ve aracı çalıştıracak gücü sürekli sağlayamıyor.

Ay'a iniş yapan uzay aracından yeni görüntülerAy'a iniş yapan uzay aracından yeni görüntülerTeknoloji

 

Etiketler aya iniş abd uzay aracı
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