  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Bakan duyurdu: Türksat 6A uydusu bir görevini tamamladı

Bakan duyurdu: Türksat 6A uydusu bir görevini tamamladı

Bakan duyurdu: Türksat 6A uydusu bir görevini tamamladı
Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 9 Temmuz'da uzaya fırlatılan Türksat 6A uydusuyla ilgili, ''Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti'' dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile Türk uzay tarihinde ilkleri yaşıyoruz. Ekiplerimiz ilk itki ateşlemesini başarıyla tamamlayarak yörünge yükseltme manevrasını yaptı. Ateşleme 82 dakika sürdü. Bu ateşleme ile uyduyu nihai yörüngesine ulaştıracak 5 adımdan ilki gerçekleşti. Bir sonraki ateşleme, ilk ateşlemenin sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından 2 gün sonra 12 Temmuz'da gerçekleşecek. TÜBİTAK’taki çalışma arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum."

Yerli imkanlar ile üretilen Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan 10 Temmuz'da saat 02.30'da SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı.

DHA

Etiketler türksat 6a uydu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kısmetse Olur güzeli Eslem Sena Nur'a korkunç saldırı Kısmetse Olur güzeli Eslem Sena Nur'a korkunç saldırı Kayyum hazırlığı mı? Erdoğan'ın atadığı vali dikkat çekti Kayyum hazırlığı mı? Erdoğan'ın atadığı vali dikkat çekti Barınma krizinde gelinen son nokta: Memur değilsen ev yok Barınma krizinde gelinen son nokta: Memur değilsen ev yok Nagehan Alçı'nın şiddet iddiaları sonrası ROK'tan ilk açıklama Nagehan Alçı'nın şiddet iddiaları sonrası ROK'tan ilk açıklama 2 Türk'ün de yarıştığı ilk yapay zeka güzellik yarışmasında kazanan belli oldu 2 Türk'ün de yarıştığı ilk yapay zeka güzellik yarışmasında kazanan belli oldu Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz Bir ilimizin başına talih kuşu kondu: İşte Çinli BYD'nin yatırım yapacağı ilimiz Son seçim anketi açıklandı: ''Halk erken seçim istiyor'' Son seçim anketi açıklandı: ''Halk erken seçim istiyor'' Cübbeli Ahmet tarikat ve cemaatleri tek tek ifşa etti Cübbeli Ahmet tarikat ve cemaatleri tek tek ifşa etti Çağatay Ulusoy'un ''kaşesi'' dudak uçuklattı Çağatay Ulusoy'un ''kaşesi'' dudak uçuklattı Buket Aydın stüdyoyu terk etti Buket Aydın stüdyoyu terk etti
ABD'li bankadan altın fiyatları için yeni tahmin ABD'li bankadan altın fiyatları için yeni tahmin Ensest ifadelerle infial yaratan Onlar Ermiş Muradına adlı kitap için açıklama geldi Ensest ifadelerle infial yaratan Onlar Ermiş Muradına adlı kitap için açıklama geldi