Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Türksat 5A uydusu uzaya gönderiliyor

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısına katıldı.

Burada konuşan Karaismailoğlu, "Avrasya bölgesinin merkezinde, Yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan ülkemiz, ticaretin seyrini belirleyecek bölgesel bir ekonomik lider olmanın eşiğinde. Bu tarihi dönemeç, coğrafi avantajlarını en iyi şekilde kullanan bir Türkiye'yi, dünya ekonomisinin ve dünya ticaretinin oyun kurucularından biri haline getirecektir. Bizlere düşen, bu yeni çağı en iyi şekilde hazırlanarak karşılamak, ülkemiz için sarsılmaz bir güce ve insanımız için refaha dönüştürmektir. Bu nedenledir ki, yük, insan ve veri ulaştırmada, değişen ihtiyaçlara ve dünya sathında kurulan yeni oyuna, planlı ve akılcı bir yaklaşım getirmek durumundayız. Bu bağlamda, lojistik alanında süper güç olmak ülke içinde verimli, sürdürülebilir akılcı bir mobilitenin şartlarını oluşturmak, her alanda dijitalleşmeyi önceliğimiz olarak kabul etmek, şu andaki çalışma ilkelerimizin de bir özetini oluşturmaktadır. İşte bu nedenlerle, lojistik, mobilite, dijitalleşme odağında bugünün ve geleceğin ulaşım ve iletişim sistemlerinin konuşulacağı 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası da son derece önemli uluslararası bir organizasyondur. 6, 7, 8 Ekim 2021 tarihlerinde kamu, özel sektör ve akademi destekli hayata geçireceğimiz şuramızın hazırlık aşaması da bir o kadar önemli. Gelecek yılların ulaştırma ve iletişim haritasını tasarlayacağımız, açığa çıkmamış ihtiyaçların belirleneceği, ülkemizin ulaştırma ve altyapı politikalarına yön verecek Ulaştırma ve Haberleşme Şurası hazırlıklarına bugünden itibaren ivme kazandırıyoruz. Toplantımız bu nedenle son derece önemli bir aşamadır" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE ULAŞTIRMA POLİTİKA BELGESİ ORTAYA ÇIKACAK"

"Ulaşım ve iletişim sektörleri sosyal, politik, etnik, ekonomik, kültürel ilişkilerin merkezinde, bunları birbirine bağlayan, bu ögelerin her biriyle doğrudan ve karşılıklı bir ilişkiye sahiptir" diyen Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bütün bu parametrelerin hem etkileyeni hem de etkilenenidir. İşte bu nedenle son 18 senedir ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirilen yatırımlarla çehresi aydınlanan Türkiye'nin gelecek vizyonunu; teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ve dünya ile entegrasyonu merkeze koyarak şekillendiriyoruz. 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası'nın önemi de burada ortaya çıkıyor. Şura Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile yurtdışından sektöre yön veren kuruluşların üst düzey temsilcilerini, kısaca sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelmesine ve doğru adımların atılmasına vesile olacak. Çünkü bilgi ve tecrübe paylaştıkça çoğalır, farklı deneyimler ve fikirlerden alınan ilhamla yeni hayaller kurulur, gerçekleşmesi için adımlar atılır. Şûramız, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Yerleşkesi'nde 6,7, 8 Ekim 2021 tarihlerinde 3 gün boyunca sürecek. Demiryolu, Haberleşme, Denizyolu , Havayolu ve Karayolu başlıkları altında Sektör Çalışma Grupları oluşturulacaktır. Şura'nın başlıca hedefleri; Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde stratejik hedeflerinin belirlenmesine katkı sağlamak. Sektörün dünyayla eş zamanlı gelişimine katkıda bulunmak. Çözüm bekleyen hususlarla ilgili öneriler getirmek. Covid-19 sonrası küresel tedarik zincirlerinin yeni standartlarını belirlemek. Ulusal ve uluslararası paydaşlarla aramızdaki iş birliğini güçlendirmek olarak belirlenmiştir. Bu konu başlıkları altında sektör çalışma gruplarının son halini verecekleri raporlar ile 'Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi' ortaya çıkacaktır. 12.Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda; karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme olmak üzere 5 sektörden üst düzey yerli ve yabancı konuşmacıların yer alacağı panellerin yanı sıra, 55 farklı ülkenin Ulaştırma Bakan ve Bakan Yardımcılarının katılım göstereceği kapalı oturumlar ile; dünyayı değiştirecek mega ulaşım projeleri, kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın gelişimi, bütünsel kalkınmayı destekleyecek ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi gibi önemli konularda sektördeki işbirliği fırsatları, bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacaktır. Bizlere yeni hedefler, yeni vizyonlar ortaya koyma fırsatı sunacaktır"

"ANAYURDU DEMİR AĞLARLA ÖRME' HEDEFİNE SAHİP ÇIKTIK"

2003 yılından bu yana, ulaşım ve iletişim alanında 910,3 milyar TL yatırım yapıldığını ifade eden Karaismailoğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometreye çıkardık. 28 bin kilometre bölünmüş yol sayesinde yıllık 18,5 milyar TL tasarruf sağladık. 3,9 milyon ton daha az karbon emisyonu gerçekleşti. Trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük, taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık, seyahat konforunu artırdık ve süresini kısalttık. Ortalama hızı ise 40 km'den 88 km'ye çıkardık. 2003-2019 yılları arasında taşıt hareketliliği yüzde 160 düzeyinde artarken, altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde 100 milyon taşıt-km başına can kaybını yüzde 79 düzeyinde azalttık. Cumhuriyetimizin kuruluşunda ortaya koyulan "anayurdu demir ağlarla örmeö hedefine sahip çıktık. Uzun yıllar boyunca el değmeyen demiryollarını yeniledik. Yüksek hızlı trenle seyahat dönemini başlattık. Türkiye'yi Avrupa'nın 6. Dünya'nın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmeci ülkesi yaptık. Ülkemize bin 213 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa ettik. Bakü-Tiflis-Kars Projesi ve 150 yıllık rüyamız Marmaray ile Uzak Asya'dan Batı Avrupa'ya; Pekin'den Londra'ya uzanan İpek Demiryolu hayalini gerçeğe dönüştürdük. Geçtiğimiz günlerde Çin'e ilk ihracat trenimizi yolcu ettik. Planlı bir şekilde yoluna devam ediyor" dedi.

"TÜRKSAT 5A HABERLEŞME UYDUMUZU, BU AYIN SONLARINA DOĞRU UZAYA GÖNDERECEĞİZ"

"Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A'nın da devreye girmesiyle birlikte, 6 haberleşme uydumuzla uzayda çok daha güçlü olacağız" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz. Türksat 5B'nin uydu seviye testlerine başladık. 5A'yı da 2021 yılının ikinci çeyreğinde fırlatacağız. Türkiye'yi haberleşme uydusunu üreten on ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'nın, TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde TÜRKSAT mühendislerimizin da katılımı ile üretim ve entegrasyonu sürüyor. 6A'yı da 2022 yılında uzaya göndereceğiz. İlk ihracat trenimizi Çine uğurladık. Aynı şekilde önümüzdeki yakın süreç içerisinde ise; Yarın, Manisa Akhisar Çevre Yolunun açılışını gerçekleştireceğiz. Çarşamba günü, Ankara-Niğde Otoyolu'nun son kısmı olan 2. kesimini açarak Otoyolun tamamını trafiğe açacağız. Önümüzdeki hafta Kömürhan Köprüsünü açarak hizmete vereceğiz. Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. Kesimini açacağız. Yine Ankara Gölbaşı Şehir Geçişinin açılışını yapacağız. 2021 yılı Ocak Ayı içerisinde de; Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolunda Deve Geçidi Köprüsünün, Kızılcahamam-Çerkeş Tünelinin ve Tohma Köprüsü'nün açılışlarını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.