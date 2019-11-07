Çocuklara bilgisayar oyunu yasağı geliyor

Çin yönetimi, bilgisayar oyunu bağımlılığını azaltma amacıyla çocuklara yasak getirme kararı aldı. Saat sınırlaması içeren yasağın nasıl uygulanacağı merak konusu.

Yeni uygulamaya göre,

18 yaşın altındaki çocuklar gece saat 22.00’dan sabah 8.00’a kadar bilgisayar oyunu oynayamayacak.

Hafta içi toplam 90 saat, hafta sonu ve diğer tatil günlerindeyse günde üçer saat oyun oynamalarına izin verilecek.

Çocukların paralı oyunlardaki hesaplarına aktardıkları meblağa da sınırlama getiriliyor. 8-16 ya arasına 200 yuan, 16-18 yaş arasına 400 yuan izin verilecek.

Yıllık 38 milyar dolar gelirle dünyanın en büyük internet oyunu piyasasına sahip olan Çin’de, bu kurallarla gençlerin bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor. Devlet ajansı Şinhua’ya konuşan yetkililer, yeni kuralların ‘temiz bir internet alanı’ ile ‘gençlerin sağlığını korumayı’ amaçladığını söyledi.