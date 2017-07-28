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  4. 28 Temmuz 2017 17:01

İngiltere, Türkiye'den uçuşlarda elektronik cihaz yasağını kaldırdı

ABD'den sonra İngiltere' de Türkiye'den havalanan uçaklarda uygulanan yasağı bitirdi.

İngiltere, Türkiye'den uçuşlarda elektronik cihaz yasağını kaldırdı
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İngiltere, Türkiye'den uçuşlarda uyguladığı elektronik cihaz ve laptop yasağını kaldırdı. Karar, ABD'nin benzer bir şekilde yasağı iptal etmesinden sonra geldi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından İngiltere'ye yapılan seferlerimizde uygulanan laptop yasağı kaldırılmıştır" dedi.

ABD, laptop ve elektronik cihaz yasağını 5 Temmuz tarihinde sonlandırmıştı.

ABD'nin yasağı kaldırmasıyla Türk yetkililer İngiltere'den de aynı adımı beklediklerini açıklamıştı.

21 Mart'ta ABD'nin başlattığı yasağın birkaç gün sonrasında İngiltere de benzer kararı almıştı.

elektronik cihaz yasağı
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