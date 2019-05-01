Steam'de altın hafta indirimleri başladı

Valve şirketi tarafından oyuncuların hizmetine sunulan ve son faaliyet raporlarından 1 milyardan fazla kullanıcını bünyesinde bulundurduğunu açıklayan Steam'den oyunseverleri sevindiren haber.



1.000'den fazla oyunu etkileyen indirim haftasında en az yüzde 25'lik indirim uygulanıyor. Bu indirimlerin kapsamında en ilgi çeken birkaç oyun ise şu şekilde:



DARK SOULS III



Deluxe Edition yüzde 75'lik indirim kapsamında 218 TL'den 54,50 TL'ye düştü.



ARK: Survival Evolved



Explorer's Edition'da yüzde 53 oranında indirim uygulanıyor ve fiyatı 66,31 TL.



FINAL FANTASY XV



İindirim oranı yüzde 50, fiyatı ise 87 TL.



Shadow of the Tomb Raider



Yüzde 50 indirim ile 104,50 TL.



Rocket League



Yüzde 40 indirim var ve fiyatı ise 18,60 TL.



İndirimler oyunlar için farklı sürelerde belirlenmiş durumda. Yaz tatilinin yaklaştığı bu günlerde oyun arayışına girenler için incelenecek uzun bir indirim listesi bulunuyor.