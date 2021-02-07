Bilim insanları ahşabı şeffaf hale getirdi

CBC’nin haberine göre, Maryland Üniversitesinden bir grup bilim insanı, ahşap levhaları şeffaf ve daha iyi yalıtım özelliklerine sahip bir malzemeye dönüştürdü.

Ahşabın selüloz ve lignin adında 2 temel bileşenden oluştuğunu ve ligninin ahşaba kahverengi rengini veren ve ahşabın ışık geçirmesini engelleyen kromofor moleküllerine sahip olduğunu belirten bilim adamları, çalışmanın ilk adımında ahşabı beyaz renkli bir ara ürüne dönüştürdü.

Çalışma kapsamında, 1 metre uzunluğa ve 1 milimetre kalınlığa sahip ahşap bir materyali hidrojen peroksit çözeltisine batırdıkları sıradan bir boya fırçası yardımı ile fırçalayan bilim insanları, daha sonra Güneşte veya UV lambası altında 1 saat beklettikleri ahşap levhaların beyaz renk aldığını gözlemledi.

Bir sonraki adımda araştırmacılar, ağaran ahşaba daha çok tekne yapımında kullanılan sert ve şeffaf bir yapıştırıcı kimyasal olan epoksi aşıladı ve bu işlem sonunda, ışığın yüzde 90’ını geçiren cam gibi şeffaf ve ahşap gibi sağlam bir ürün elde etti.

ABD’li bilim insanları, elde edilen malzemenin, gelecekte pencerelerde camın yerini alabileceğini, camdan daha iyi yalıtım özelliklerine sahip olduğu için enerji tasarrufu sağlayan bir yapı malzemesi olarak binalarda kullanılabileceğini belirtti.

Daha önce gerçekleştirilen ahşabı şeffaf hale getirme girişimleri ahşaptan lignin bileşeninin çıkarılmasını içeriyordu. Tehlikeli kimyasalların ve yüksek sıcaklıkların kullanıldığı bu girişimler çok zaman alıyor ve ürünü daha pahalı ve kırılgan hale getiriyordu. Ancak Maryland Üniversitesindeki araştırmacıların geliştirdiği söz konusu yeni teknik ile ahşabı şeffaf kılmak artık çok daha ucuz ve kolay hale geldi.