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  4. 10 Şubat 2018 12:52

Bilim insanlaı insan yumurtası geliştirmeyi başardı

Bilim adamları, insan yumurtalarını ilk kez laboratuvar ortamında geliştirmeyi başardı.

Bilim insanlaı insan yumurtası geliştirmeyi başardı
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BBC'nin haberine göre, Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları, kadınlardan alınan yumurta hücrelerini, ilk kez yumurtalığın dışında geliştirdi.

Araştırma sürecinde kadınlardan olgunlaşmamış yumurta hücreleri alan araştırmacılar, bu hücreler için laboratuvarda oksijen seviyesi, hormonlar ve proteinler açısından insan vücudundakine benzer bir ortam oluşturdu.

Araştırmacılar, hücrelerin söz konusu ortamda döllenme aşamasına gelene kadar büyüdüğünü gözlemledi.

Yıllar süren araştırma, bilim adamlarının insan yumurtasının nasıl geliştiğini anlamasına yardımcı oldu. Yumurtanın gelişim süreci, daha önce ayrıntılı bir biçimde gözlenememişti.

Laboratuvar ortamında geliştirilen yumurtaların yüzde 10'unun döllenebilecek olgunluğa eriştiğine işaret eden araştırmacılar, ancak çalışmada yumurtaların döllenmediğini, bunun farklı bir araştırmanın konusu olacağını belirtti.

Araştırmacılar, yöntemin, kanser tedavisi gören kız çocuklarının doğurganlığını korumak için kullanılabileceğinin altını çizdi. Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi ve kemoterapi, bazı durumlarda kız çocuklarında kısırlığa yol açabiliyor.
 

BBC Türkçe

insan yumurtası
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