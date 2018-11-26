Dünya bu anı bekliyordu... Tarihi iniş !

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Mars keşif aracı InSight'i, Kızıl Gezegen'in yüzeyine indirdi. Uzay aracının yolculuğu 6 ay sürdü. NASA'nın son altı yılda Mars'a gönderdiği ilk uzay aracı olan InSight, Mars'ın yüzeyi ve yeraltı yapısı ile ilgili bilgiler toplayıp dünyaya iletecek. InSight, çektiği ilk fotoğrafları da NASA'ya gönderdi. İnişin başarıyla gerçekleşmesi NASA merkezinde coşkuyla karşılandı.

Insight'tan Mars yüzeyinde gelen ilk görüntü

InSight neyi araştıracak?

Bugüne kadar Mars'la ilgili tüm araştırmalar gezegenin yüzeyiyle sınırlı kalmıştı.

NASA'nın daha önce Mars'a inmiş olan Curiosity ve Opportunity uzay araçları gezegenin yüzeyini görüntüledi ve örnekler topladı.

InSight'ın görevi ise Mars üzerinde gezip örnek toplamak olmayacak. Görev süresi boyunca aynı yerde duracak olan uzay aracı, sondaj yoluyla Mars'ın yeraltı yapısını inceleyecek.

Mars'taki sismik aktivite, yeraltı ısısı ve gezegenin çekirdeği konusunda veriler toplayacak olan InSight, çekirdeğin yapısı ve büyüklüğü konusunda da bilim insanlarının ilk kez fikir sahibi olmasını sağlayacak.

InSight'ın görevi neden önemli?

Mars'ın katmanlarının incelenmesi, sadece Mars konusunda değil, diğer gezegenlerin oluşumu konusunda da önemli bulguların elde edilmesini sağlayacak.

NASA'dan yapılan bir açıklamada "Kayalık gezegenlerin incelenmesi konusunda elimizdeki tek veriler Dünya'ya ait. Mars'ta elde edilecek bulgular bir karşılaştırma yapmamızı sağlayacak" deniyor.

InSight'ın elde edeceği bilgiler ışığında Güneş Sistemi'nin dışındaki gezegenleri değerlendirmek için de yeni bir bakış açısının yakalanabileceği belirtiliyor.

NASA ayrıca Insight'ın Mars'ı bir 'zaman makinesi' gibi kullanacağını da söylüyor:

"Mars Dünya ve Venüs'ün üçte biri kadar büyük. Daha az enerji barındırıyor ve birçok anlamda aslında bir fosil gezegen. Güneş Sistemi'nin oluşumuna dair sırlar da bu gezegenin derinliklerinde saklı."

MARS INSIGHT NEDİR?

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın insansız uzay aracının adı olan InSight’ın tam Türkçe karşılığı “içgörü”. Araca bu ismin verilmesinin nedeni, Mars yüzeyinin 5 metre altına bir alıcı gönderilerek gezegenin iç yapısının araştırılacak olması. Aracın 2016 yılında gönderilmesi planlanmıştı. Ancak bir cihazda çıkan vakum sorunu, girişimin ertelenmesine neden oldu. Bu erteleme ile birlikte görevin maliyeti 830 milyon dolara yükseldi.

InSight Mars’ın merkezi, manto katmanı ve kabuğunun kalınlığını, yoğunluğunu ve yapısını ortaya koymayı amaçlıyor. Görevin bir başka amacı da gezegende yer aktivitesi olup olmadığını izlemek. İnişten sonra bilimsel cihazların kurularak faaliyete geçmesinin üç ay alacağı hesaplanıyor. 694 kilo olarak yola çıkan araç, bütün fazlalıkların atılmasıyla Mars’a 358 kilo olarak inecek. Diğer yandan inişi takip ederek dünyaya bilgi göndermesi amaçlanan olan iki uydunun (CubeSat) her biri sadece 13,5 kilogram ağırlığında.