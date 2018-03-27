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  4. 27 Mart 2018 16:27

İşte dünyanın en uzun hayvanı... Tam 55 metre !

Dünyanın en uzun hayvanı ünvanını alan bantlı solucan zehirli çıktı.

İşte dünyanın en uzun hayvanı... Tam 55 metre !
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55 metrelik boyuyla dünyanın en uzun hayvanı olduğu açıklanan bantlı solucanın zehirli olduğu ortaya çıktı. Zehrin insanlar üzerinde herhangi bir tehlike oluşturmadığı da bildirildi.

İsveçli araştırmacılar, dünyanın en uzun hayvanı olan 55 metrelik bantlı solucanın zehirli olduğunu ortaya çıkardı.

Uppsala Üniversitesi Farmakognozi Bölümünden Prof. Dr. Ulf Göransson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, yaptıkları araştırmada İsveç'in batı kıyısındaki soğuk sularda yaşayan bantlı solucanların zehirli olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Zehrin insanlar için herhangi bir tehlike oluşturmadığını ifade eden Göransson, ''Bantlı solucanın salgıladığı zehir, kabuklu böcekler ve kabuklu hayvanlarda çok etkili oluyor ve sinir sistemlerini çökertiyor. Solucanın bu zehri savunma için mi yoksa avlanmak için mi ürettiğini henüz bilmiyoruz.'' diye konuştu.

Bantlı solucan zehrinin kabuklu böcekleri etkileyen en güçlü zehir olduğunu aktaran Görranson, zehrin gelecekte ilaç yapımında kullanılabileceğine işaret etti.

Latince ismi "Lineus longissimus" olan bantlı solucanlar, 55-60 metreye ulaşabilen uzunluklarıyla dünyanın en uzun hayvanı olarak tanınıyor.

AA

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