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Bir tarafta Süper Ay diğer tarafta Şeytan Boynuzu aynı anda gerçekleşecek

Bir tarafta Süper Ay diğer tarafta Şeytan Boynuzu aynı anda gerçekleşecek
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İngiltere Kraliyet Rasathanesi, bu hafta "süper ay" ve "şeytan boynuzu" tutulmalarının aynı anda gerçekleşeceğini duyurdu.

İngiltere'de Kraliyet Rasathesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 29 Mart gecesi gökyüzünde nadir rastlanan iki astronomik olayın aynı anda gerçekleşeceği bildirildi.

Ay, Dünya'ya en yakın konumuna ulaşarak süper ay olarak adlandırılan parlak ve büyük görünümünü alacak.

Aynı zamanda, Kuzey Yarımküre'de Ay'ın Güneş'in önünden kısmen geçmesiyle ‘şeytan boynuzu’ olarak bilinen kısmi güneş tutulması meydana gelecek.

 Gök bilimciler, nadir rastlanan bu gökyüzü olayının özellikle fotoğrafçılar ve astronomi meraklıları için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

DHA

Etiketler gökyüzü İngiltere dünya uzay süper ay şeytan boynuzu
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