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Bir yıldızın oluşum evresi böyle görüntülendi

Bir yıldızın oluşum evresi böyle görüntülendi
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James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu'nun uydu galaksisi Büyük Macellan Bulutu'ndan yeni görüntü yolladı.

Space.com internet sitesinde yayımlanan habere göre, James Webb Uzay Teleskobu, Büyük Macellan Bulutu'ndaki 1630 ışık yılı genişliğindeki N79 Bulutsusu'nun görüntüsünü yakaladı.

 161 BİN IŞIK YILI UZAKTA

Tarantula Bulutsusu'nun kardeşi kabul edilen ve Dünya'ya 161 bin ışık yılı uzakta bulunan N79 Bulutsusu, kardeşinin iki katı hızında yıldız üretebiliyor. 

Etiketler yıldız evren oluşum
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