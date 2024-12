Çin'de tarihi keşif: Bugüne kadar tanımadığımız bir akrabamız oldu!

Araştırmacılar Çin’de bulunan bir fosilden yola çıkarak ‘Homo juluensi’ adını verdikleri yeni bir arkaik insan türü keşfedildiğini açıkladı.

Doğu Asya’daki Geç Kuvaterner dönemine ait insan fosilleri, geçmişte düşünüldüğünden çok daha fazla morfolojik çeşitlilik gösteriyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu bölgedeki fosillerin yalnızca bir türün değil, birden fazla farklı insan türünün varlığını ortaya koyduğunu gösteriyor. Bu yeni türler arasında Homo floresiensis, Homo luzonensis, Homo longi ve en yenisi Homo juluensis yer alıyor.

Son yirmi yılda yapılan arkeolojik kazılar ve detaylı fosil analizleri, Doğu Asya'daki insan evrimine dair bilgileri önemli ölçüde artırdı. Homo floresiensis, Endonezya’nın Flores Adası’nda 2004 yılında keşfedilen bu tür, küçük boyutları nedeniyle ‘hobbit’ olarak adlandırılıyor. Homo luzonensis, 2019 yılında Filipinler’in Luzon Adası’nda bulundu. Homo longi Çin’in Harbin şehrinde keşfedilen bir fosile dayanan bu tür, 2021 yılında tanımlandı. Homo juluensis ise Çin’deki Xujiayao ve Xuchang fosilleri üzerinden tanımlanan bu yeni tür, Denisova insanları ve diğer fosil gruplarıyla bağlantılı bulunuyor.

HOMO JULUENSIS: ÇİN'DE KEŞFEDİLEN YENİ TÜR

Araştırmacılar, Çin'in kuzeyindeki Xujiayao ve Xuchang bölgelerinde bulunan fosillere dayanarak Homo juluensis adını verdikleri yeni bir insan türünü tanımladı. Bu keşif, insan evrimine dair mevcut bilgimizi derinleştirirken, Orta Pleistosen dönemi yaklaşık 300 bin ila 50 bin yıl önce hominin çeşitliliğini daha iyi tanımlamaya olanak sağlıyor.

ORTA’DAKİ KARMAŞA VE YENİ TÜRÜN KEŞFİ

Homo sapiens yaklaşık 300 bin yıl önce evrimleşti ve Afrika'dan Avrupa ve Asya'ya yayıldı. Ancak modern insandan önceki hominin türlerinin evrimi hala gizemini koruyor. Özellikle 700 bin ila 300 bin yıl önce var olan hominin türlerinin sınıflandırılması konusunda tartışmalar devam ediyor. Bu tartışmalar, bilim dünyasında ‘Orta’daki Karmaşa (The Muddle in the Middle)’ olarak adlandırılıyor.

2023 yılında Hawaii Üniversitesi'nden Christopher Bae ve Çin Bilimler Akademisi'nden Xiujie Wu, Xujiayao’da bulunan hominin fosillerini inceledi ve bu bireylerin Homo juluensis olarak adlandırılmasını istedi. Bu fosiller, modern insanlara, Denisovalılara ve Neandertallere özgü özellikler taşıyan büyük kafataslarıyla dikkat çekiyor.

HOMO JULUENSİS’İN ÖZELLİKLERİ

Bu tür, yaklaşık 220 bin ila 100 bin yıl önce yaşamış ve büyük beyin hacmi ile kalın kemik yapılarıyla öne çıkıyor. Xujiayao'da yapılan kazılarda 10 bireye ait fosiller ile 10 binden fazla taş alet bulundu. Fosillerin özellikleri, bu popülasyonun farklı hominin türleri arasında genetik alışveriş sonucu ortaya çıktığını ve Asya’daki insan evriminde hibridizasyonun önemli bir rol oynadığını gösteriyor.

BİLİMSEL TARTIŞMALAR VE YENİ TÜR İSMİ

Homo juluensis henüz tüm bilim dünyasında kabul görmüş değil. Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden Chris Stringer, bu türün Homo longi ile örtüşebileceğini belirtirken, Wisconsin Üniversitesi’nden paleoantropolog John Hawks, bu adlandırmanın fosil kayıtlarını daha iyi sınıflandırmaya yardımcı olacağını savunuyor.

Xiujie Wu ise bu yeni tür adlandırmasının Asya’daki fosil kayıtlarını netleştirdiğini ve bilimsel iletişimi kolaylaştırdığını ifade ediyor.

