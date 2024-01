DJI Osmo Action 4 aksiyon dolu anları kaydetmek için tasarlandı

DJI, hayatın içinde her an aktif olanlar, sınırsız ve sezgisel çekim yapmak isteyenler için Osmo Action 4 aksiyon kamerasını tasarladı. Soğuğa ekstra dayanıklılık, uzun batarya süresi, hızlı montaj, dikey çekim, çift dokunmatik ekran, 18 m’ye kadar suya dayanıklılık gibi birçok özelliği ile Osmo Action 4 her anı kaydetme, heyecanı paylaşma ve her pikseli ortaya çıkarma gücü veriyor.

Beğenilen her görüntü kaydedilmeyi hak ediyor. Gündüz, gece, su altı, su üstü, soğuk, sıcak ya da hareket halinde olmak gibi hiçbir şart DJI için çekim yapmaya engel olmamalı. Bu bakış açısıyla tasarlanan Action 4 kullanıcı için sınırları ortadan kaldırıyor. Geniş f/2,8 diyafram açıklığı ve 2,4μm eşdeğer piksel boyutu, gün doğumundan gün batımına ve ötesine kadar ayrıntılarla dolu çekimler sunuyor. 10 bit D-Log M renk modu bir milyardan fazla renk ve post prodüksiyonda kullanabilecek daha geniş bir dinamik aralık sunuyor. 360º HorizonSteady, basit aksiyon kamerası stabilizasyonunun çok ötesine geçerek, kaç takla, bükülme veya dönüş olursa olsun her açıdan yatay eğilmeleri düzeltiyor. 45º’ye kadar yatay eğim düzeltmesi için HorizonBalancing özelliği tercih edilebiliyor. Kamera titremesine ortadan kaldıran RockSteady 3.0, 4K/120 fps çekim yaparken bile POV çekimlerine akıcı sabitleme sağlıyor. Doğal Dikey Çekim… DJI Mimo Action 4’ün renk sıcaklığı sensöründen gelen görsel bilgileri senkronize ederek dalgaların altında göz açıcı ayrıntılar elde edebiliyor. Kolaylık ve esneklikle dikey çekim yapmayı sağlayan Yatay-Dikey Koruyucu Çerçeve, saniyeler içinde kayıpsız dikey çekim yapmanızı sağlıyor, bu da içerik üreticilerin işini oldukça kolaylaştırıyor. Su lekelerine dayanıklı çift dokunmatik ekran, selfie, mod değiştirme veya video oynatma sırasında ayarlamaların üstesinden gelmeyi sağlıyor. Doğasever sporcular için ideal özellikler… Action 4, kılıf olmadan 18 metreye kadar derinliklere dayanacak şekilde tasarlandı. Dalış tutkunları ya da doğada çekim yapmayı sevenler için bu özellik en dikkat çekici özelliklerden biri. Donmaya dayanıklı pil tasarımı ve 20°C’ye (-4°F) kadar düşük sıcaklıklarda 160 dakikaya kadar kayıt yapma özellikleri tırmanış ve kayak tutkunlarının hoşuna gidecek. 2.5 saat batarya kullanımı… Dolu batarya ile 2,5 saatin üzerinde kullanım sağlayan Action 4 hızlı sarj sayesinde sadece 18 dakikada yüzde 80’e kadar şarja ulaşıyor. Yükseltilmiş Invisible Stick işlevi ile selfie çubuğunu çekimlerden silerek akıllara durgunluk veren bir perspektife ulaşmak mümkün. Action 4, Wi-Fi veya telefonunun hotspot’unu kullanarak canlı yayın yapmayı destekliyor. LightCut uygulaması, çekimlerdeki öğeleri otomatik olarak tanıyor ve ideal bir çekim sırası öneriyor, böylece tek dokunuşla mükemmel bir 4K HD video elde etmek mümkün oluyor. Zengin aksesuar seçeneği... Osmo Action 4 aynı zamanda hayatı ve çekimleri daha da kolaylaştıran, farklı ihtiyaç ya da uğraşlara yönelik aksesuar seçeneklerine de sahip. Göğüs askısı bağlantısı bisiklet sürücüleri ya da koşu gibi aktif sporlarla ilgilenenler için ideal bir aksesuar. Kask çene bağlantısı motosiklet sürücüleri için tasarlandı. 60 m’ye kadar su geçirmez kılıf, dalış ile ilgilenen ve yaratıcı içerik peşinde olanlar için eklendi.