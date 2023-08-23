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Elon Musk duyurdu: X'te yeni dönem

Elon Musk duyurdu: X'te yeni dönem
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Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, platformda paylaşılan haber bağlantılarından başlıkların kaldırılacağını açıkladı.

Eski ismiyle Twitter olan sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, haber sitelerini etkileyecek son değişikliği doğruladı. Haber bağlantılarının yapılan paylaşımlarda nasıl görüneceğini yeniden düzenleyen Musk, paylaşılan habere yönlendirmeye yarayan bağlantıyı kaldıracağını açıkladı. 

Musk, son düzenlemeye ilişkin "Bu doğrudan benden geliyor. Estetiği büyük ölçüde iyileştirecek" dedi.

Yeni düzenleme ile platform artık haber bağlantılarındaki başlıkları ve diğer metinleri göstermeyecek ve kullanıcının yalnızca paylaşılan görseli görmesini sağlayacak. Haber sitelerinin haber paylaşımları, kullanıcıların zaman tünelinde bir resim, kaynak adresi ve kısaltılmış bir başlıkla çıkmayacak.

"Kartlar" olarak bilinen uygulamanın kaldırılacağını doğrulayan Musk, daha önce "Daha fazla yazma özgürlüğü ve daha yüksek gelir isteyen bir gazeteciyseniz, doğrudan bu platformda yayınlayın!" ifadesinde bulunmuştu.

Etiketler twitter elon musk haber bağlantısı
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