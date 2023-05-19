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Elon Musk, Twitter'daki yeni özelliği duyurdu

Elon Musk, Twitter'daki yeni özelliği duyurdu
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Sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığından bu yana aldığı kararlar gündem olan Elon Musk, ücretli yapılan mavi tik aboneliğine ek bir özellik getirdi.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, mavi tik abonelerine getirdiği yeni özelliği duyurdu. Musk, "Twitter Blue Verified aboneleri artık 2 saatlik videolar (8GB) yükleyebilir!" paylaşımını yaptı.

Musk, mavi tik abonelerinin 2 saat uzunluğunda, yaklaşık 8 GB büyüklüğünde video yükleyip paylaşabileceğini açıkladı.

Musk'ın duyurusunun ardından onlarca mavi tikli hesap yaklaşık 2 saat uzunluğunda film ve dizi gibi birçok video yükledi.

Musk'ın paylaşımı şöyle: 

"Twitter Blue Verified aboneleri artık 2 saatlik videolar (8GB) yükleyebilir!"

Elon Musk, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Twitter'ın en son sürümü ile birlikte, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı (yalnızca en son değil) DM'den yanıtlayabilir ve herhangi bir emoji tepkisini kullanabilirsiniz. Şifreli DM'ler V1.0'ın piyasaya sürülmesi yarın hayata geçecek. Bu yenilik hızla büyüyecek" ifadelerini kullanmıştı.

 

Etiketler elon musk twitter yeni özellik video
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