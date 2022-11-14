Elon Musk'tan Twitter'da Starlink atağı

SpaceX, Starlink için Twitter'da büyük bir reklam kampanyası satın aldı.

Elon Musk'ın havacılık şirketi SpaceX, 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldığı ve şu anda CEO olarak görev yaptığı sosyal medya şirketi Twitter'dan temin edilebilen en büyük reklam paketlerinden birini sipariş etti.

Sosyal medya işletmesinin dahili kayıtlarına göre kampanya, İspanya ve Avustralya'da Twitter'da SpaceX'in sahip olduğu ve işlettiği Starlink adlı uydu internet hizmetini tanıtacak.

SpaceX'in Starlink'i tanıtmak için satın aldığı reklam kampanyasına Twitter "devralma" diyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir mevcut ve bir eski Twitter çalışanına göre, bir şirket bu paketlerden birini satın aldığında, markasını tam bir gün boyunca ana Twitter zaman çizelgesinin en üstüne koymak için 250 bin dolardan fazla harcaması gerekiyor.