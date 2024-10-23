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Erişim engelli Roblox, Türkiye'de ofis açıyor

Erişim engelli Roblox, Türkiye'de ofis açıyor
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Geçtiğimiz Ağustos ayında erişim engeli getirilen çevrimiçi oyun platformu Roblox yetkilileri, platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açacaklarını duyurdu.

Milyonlarca kullanıcısıyla dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformlarından biri olan Roblox, Türkiye'deki macerasına yeniden başlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında terör propagandası, çocuk istismarı ve cinsel içerikli paylaşımlar nedeniyle erişime kapatılan platform, yaptığı yeni açıklama ile Türkiye pazarına yeniden girme kararı aldı.

Yapılan açıklamada "Roblox'un, öğrenme ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle işbirliği yapmaya kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

Roblox'un açıklamasında şu sözlere yer verildi:

"Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açma ve yerel dilde hizmet verecek ek moderatörler de dahil olmak üzere, özel bir ekip işe alma planımız hazırdır. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere saygı duymaktadır. Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz.”

 

Etiketler Roblox Roblox Türkiye erişim engeli erişim engeli kararı Türkiye'de ofis açacak
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