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Facebook’ta skandal hata

Facebook’ta skandal hata

Sosyal medya devi Facebook’tan siyah kişilere yönelik skandal bir hataya imzasını atınca tepkiler çığ gibi büyüdü.

TRT Haber’in New York Times’tan aktardığına göre, Facebook’ta siyahi erkeklerin bulunduğu bir videoyu izleyen kişilere, “Primatlar hakkında videolar görmeye devam etmek” isteyip istemediklerini soran, otomatik olarak oluşturulmuş bir istek kutusu çıktı.

İngiliz Daily Mail’in sayfasında Haziran 2020’de paylaşılan videodaki yüz tanıma teknolojisi hatası, büyük tepki topladı.

FACEBOOK’TAN AÇIKLAMA
Olayın ardından Facebook sözcüsü, bunun “kabul edilemez” bir hata olduğunu belirterek bu başlıkla içerik tavsiyesi gören herkesten özür diledi.

AFP’ye konuşan sözcü, “Bunun olduğunu fark ettiğimiz anda tüm konu önerisi özelliğini devre dışı bıraktık, böylece sebebi araştırabilir ve bunun tekrar olmasını engelleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler facebook skandal hata siyahi
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