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fizy 2024'ün en iyilerini açıkladı: İşte en çok dinlenen şarkı

fizy 2024'ün en iyilerini açıkladı: İşte en çok dinlenen şarkı
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Popüler müzik uygulaması fizy, 2024 yılının en çok dinlenen şarkılarını ve sanatçılarını açıkladı.

fizy, “Zaman Tüneli” özelliğiyle, 2024’te zirvede yer alan sanatçıları, şarkıları, podcastleri ve çalma listelerini inceledi. fizy kullanıcılarına özel olarak hazırlanan kişisel 2024 listeleriyle, kullanıcılar yıl boyunca en çok hangi şarkıları, sanatçıları ve listeleri dinlediklerini, hangi podcastleri izlediklerini görme şansını yakaladı.

2024’te platformda yıl boyunca her ay zirvede yer alan Semicenk en çok dinlenen sanatçı olurken, yılın en çok dinlenen şarkılarında Zeynep Bastık’tan “Lan” öne çıktı. Kullanıcıların tercihleriyle oluşturulan algoritma listeleri hariç, fizy editörlerinin hazırladığı çalma listeleri arasında ise “fizy Trend” yılı birincilikle tamamladı.

Platformda yılın en çok dinlenen podcast’i, yıl boyunca zirvedeki yerini koruyan “Ortamlarda Satılacak Bilgi” oldu.

İHA

Etiketler fizy müzik en çok dinlenen şarkıcı
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