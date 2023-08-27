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Google Chrome sürpriz özelliği ile olay olacak

Google Chrome sürpriz özelliği ile olay olacak
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Teknoloji devi Google, dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome için yayına hazırladığı yeni güncellemeyi duyurdu.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, popüler internet tarayıcısı Google, okuma modunda seslendirme özelliği sunmaya hazırlanıyor.

Google’ın sunduğu yeni yüksek sesli okuma özelliği sayesinde internet sayfaları sanki birer sesli kitap gibi takip edilebilecek.

Google yeni özelliği şimdilik geliştiricilere sunulan Chrome Canary aracılığı ile test etmeye başladı. Çoğu internet tarayıcısında ise bu özellik var.

 Henüz test aşamasında olan sesli okuma özelliği Leopeva64 isimli tarayıcı uzmanı tarafından paylaşıldı.

Paylaşılan görselde, tarayıcının makaleyi sizin için yüksek sesle okumasını sağlamak için bu küçük oynat düğmesi göze çarpıyor.

 

Etiketler google chrome google chrome güncelleme özellik yenilik
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