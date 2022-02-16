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Instagram'da yeni özellik: Artık hikayeleri beğenebileceksiniz

Instagram'da yeni özellik: Artık hikayeleri beğenebileceksiniz

Instagram, kullanıcıların hikayeler içeriğiyle etkileşim kurmaları için yeni ve basit bir yol ekledi.

Instagram’da hikayeler özelliğinde DM (Direct Message/Direkt Mesaj) görüşmesi başlatmak zorunda kalmadan akışınızdaki herhangi bir hikayeyi beğenebileceksiniz.

Daha önce, bir kullanıcının hikayesine gönderdiğiniz herhangi bir yanıt gelen kutusunda bir yanıt olarak görünüyordu. Yeni özellikle, kullanıcıya mesaj göndermeden hikayesini beğenerek etkileşim kurabileceksiniz.

 BEĞENİ BİLDİRİMİ GELMEYECEK
Paylaşımı yapan kullanıcı, hikâyesini kimlerin beğendiğini görüntüleme seçeneğine sahip olacak. Bunun için kullanıcı, hikâyesini görüntüleyenler sayfasına gelecek. Bu sayfada hikâyeyi görüntüleyen ve beğenen kullanıcıların yanında küçük bir kalp işareti olacak. Öte yandan hikâyeyi kaç kişinin beğendiği, doğrudan hikâye üzerinde görüntülenmeyecek.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu özellik ardındaki gerekçeyi de şu şekilde açıkladı:

“Buradaki amaç insanların birbirine daha fazla destek vermesini sağlamak fakat ayrıca özel mesajları biraz temizlemek. Yılbaşında mesajlaşmanın bizim için öncelik olduğunu söylemiştim ve bunun büyük bir parçası, sizin ve önem verdiğiniz kişiler arasındaki mesajlara odaklanmak.”

Özellik, Instagram kullanıcıları için kullanıma açılmaya başladı.

Etiketler instagram özellik
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